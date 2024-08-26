Пробные 100 злотых 1985 года MW TT "Центр здоровья матери". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW TT. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1213 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 5000 PLN. Торги состоялись 6 октября 2022.

Сохранность PROOF (7) UNC (22) AU (1) Сохранность (слабы) MS68 (2) MS67 (1) MS65 (2) Сервис NGC (5)

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