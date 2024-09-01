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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2892 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 10 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
87 $
Цена в валюте аукциона 350 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PROOF
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
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Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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