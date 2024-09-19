Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2618 проданному на аукционе Stary Sklep за 1525 PLN. Торги состоялись 15 октября 2022.

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