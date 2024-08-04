Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2579 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 750 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

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