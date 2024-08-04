Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аисты". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1982 года "Аисты" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

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