Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аисты". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 4,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1982
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1982 года "Аисты" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 GIBON
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Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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