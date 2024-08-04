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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аисты". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аисты" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1982 года MW "Аисты" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 4,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1982
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1982 года "Аисты" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 27886 проданному на аукционе Heritage Auctions за 374 USD. Торги состоялись 7 сентября 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (4)
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  • Wójcicki (2)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
59 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 470 PLN
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - March 12, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF69 GIBON
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 26, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 26 июня 2021
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
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Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Numis Poland - November 21, 2020
Продавец Numis Poland
Дата 21 ноября 2020
Сохранность PROOF
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Где купить?
Польша 100 злотых 1982 MW "Аисты" (Пробные) на аукционе Aureo & Calicó - September 19, 2024
Продавец Aureo & Calicó
Дата 19 сентября 2024
Сохранность PROOF
К аукциону

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1982 "Аисты" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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