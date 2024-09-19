Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6750 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.

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