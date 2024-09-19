Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро
- Вес 10,24 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (1) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 550 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6750 PLN. Торги состоялись 25 ноября 2017.
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