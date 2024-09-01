Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Людовик Заменгоф" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 625 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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