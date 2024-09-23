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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Stare Monety

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (11) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Людовик Заменгоф" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 330 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (3)
  • Wójcicki (3)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 140 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
27 $
Цена в валюте аукциона 105 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Людовик Заменгоф" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Людовик Заменгоф" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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