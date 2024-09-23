Пробные 100 злотых 1979 года MW "Людовик Заменгоф". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Людовик Заменгоф" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1574 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 330 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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