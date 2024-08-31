Пробные 100 злотых 1975 года MW "Игнаций Ян Падеревский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

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