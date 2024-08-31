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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1975 года MW "Игнаций Ян Падеревский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW "Игнаций Ян Падеревский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW "Игнаций Ян Падеревский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (27) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 880 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1300 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 390 PLN
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
93 $
Цена в валюте аукциона 360 PLN
Продавец WCN
Дата 23 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 24 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS63 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 100 злотых 1975 MW "Игнаций Ян Падеревский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1975 "Игнаций Ян Падеревский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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