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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

Сохранность
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  • Teutoburger (2)
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 7, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 7 сентября 2013
Сохранность PROOF
Цена
Польша 100 злотых 1979 MW "Серна" (Пробные) на аукционе Teutoburger - February 26, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 26 февраля 2011
Сохранность PROOF
Цена
89 $
Цена в валюте аукциона 65 EUR

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Серна" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
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