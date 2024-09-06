Пробные 100 злотых 1979 года MW "Серна". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Серна" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 921 проданному на аукционе Teutoburger Münzauktion GmbH за 65 EUR. Торги состоялись 25 февраля 2011.

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