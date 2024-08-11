Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
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