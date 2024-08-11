Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

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