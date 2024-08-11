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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 20

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 561 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8800 PLN. Торги состоялись 16 сентября 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Numimarket (1)
  • Wójcicki (1)
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
1154 $
Цена в валюте аукциона 5000 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность PROOF
Цена
1503 $
Цена в валюте аукциона 7500 PLN
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 17, 2018
Продавец Numimarket
Дата 17 сентября 2018
Сохранность SP68 PCGS
Цена
******
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Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Bereska - April 7, 2018
Польша 100 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Bereska - April 7, 2018
Продавец Bereska
Дата 7 апреля 2018
Сохранность UNC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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