Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

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