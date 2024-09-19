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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,2 гр
  • Диаметр 35 мм
  • Гурт Надпись
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1966
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 348 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 3100 PLN. Торги состоялись 18 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (4)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (7)
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
791 $
Цена в валюте аукциона 3100 PLN
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
788 $
Цена в валюте аукциона 3400 PLN
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 10, 2022
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - September 15, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - June 22, 2021
Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Польша 100 злотых 1966 MW "Мешко и Дубравка" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - April 13, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 февраля 2012
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 5 ноября 2011
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 ноября 2010
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 февраля 2010
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1966 "Мешко и Дубравка" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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