Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 14,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1979
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Рысь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4900 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1979 "Рысь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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