Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Рысь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4900 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

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