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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 14,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (30) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Рысь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2577 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 4900 PLN. Торги состоялись 12 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность PF67 CAMEO NGC
Цена
716 $
Цена в валюте аукциона 2900 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
810 $
Цена в валюте аукциона 3200 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность PF68 CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 11 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 18, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 18 марта 2023
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2023
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 16, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 16 сентября 2022
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF64 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Рысь" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Рысь" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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