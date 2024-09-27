Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

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