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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,100

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1072 проданному на аукционе Stary Sklep за 280 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stary Sklep (2)
  • WCN (3)
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
38 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
35 $
Цена в валюте аукциона 155 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Генрик Венявский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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