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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,7 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (38) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
109 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PF65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 100 злотых 1987 MW "Казимир III Великий" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
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