Пробные 100 злотых 1987 года MW "Казимир III Великий". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1987 года "Казимир III Великий" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 805 проданному на аукционе WDA - MiM за 1000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

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