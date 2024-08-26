Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

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