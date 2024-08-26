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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1979 года MW "Генрик Венявский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,8 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Генрик Венявский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 624 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 500 PLN. Торги состоялись 24 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
99 $
Цена в валюте аукциона 400 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
111 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 7 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 100 злотых 1979 MW "Генрик Венявский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1979 "Генрик Венявский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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