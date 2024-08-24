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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 5,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
33 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец WCN
Дата 6 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
29 $
Цена в валюте аукциона 115 PLN
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Katz - December 28, 2023
Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 13, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Numis Poland - March 15, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stare Monety - March 4, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе HERVERA - March 1, 2019
Продавец HERVERA
Дата 1 марта 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе Soler y Llach - February 28, 2019
Продавец Soler y Llach
Дата 28 февраля 2019
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 100 злотых 1975 MW SW "Королевский замок в Варшаве" (Пробные) на аукционе HERVERA - October 26, 2018
Продавец HERVERA
Дата 26 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1975 "Королевский замок в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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