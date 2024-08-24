Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.

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