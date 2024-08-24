Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Королевский замок в Варшаве". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 5,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (24)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Королевский замок в Варшаве" со знаком MW SW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1565 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 480 PLN. Торги состоялись 12 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Katz
Дата 28 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец WCN
Дата 31 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
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Продавец Numis Poland
Дата 15 марта 2023
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 GCN
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 4 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Где продать?
Для продажи 100 злотых 1975 "Королевский замок в Варшаве" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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