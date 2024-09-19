Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе Stary Sklep за 3500 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.

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