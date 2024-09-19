Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1966 года MW "Мешко и Дубравка". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 17 гр
- Диаметр 35 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1966
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (18) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1966 года "Мешко и Дубравка" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2929 проданному на аукционе Stary Sklep за 3500 PLN. Торги состоялись 14 октября 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- WCN (5)
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
811 $
Цена в валюте аукциона 3500 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 12 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 15 сентября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 22 июня 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Rzeszowski DA
Дата 13 апреля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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