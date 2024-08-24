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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (23) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 754 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 8500 PLN. Торги состоялись 8 мая 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (4)
  • WDA - MiM (6)
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 15, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 15 мая 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
61 $
Цена в валюте аукциона 240 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Продавец WCN
Дата 30 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 18, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 18 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS67 PCG
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - May 11, 2022
Продавец Numimarket
Дата 11 мая 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность UNC
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2017
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?

Для продажи 100 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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