Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7130 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.

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