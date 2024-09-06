Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1975 года MW SW "Игнаций Ян Падеревский". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (34) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1975 года "Игнаций Ян Падеревский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 7130 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 600 PLN. Торги состоялись 9 марта 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
106 $
Цена в валюте аукциона 430 PLN
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 14 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Где продать?
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