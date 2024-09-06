Пробные 100 злотых 1979 года MW "Рысь". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1979 года "Рысь" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 392423 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 1150 PLN. Торги состоялись 16 мая 2024.

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