Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1988
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP67 PCGS
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?
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