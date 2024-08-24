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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1988
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (33) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (2)
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
110 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
137 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - April 16, 2024
Продавец Numimarket
Дата 16 апреля 2024
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Польша 100 злотых 1988 MW SW "Ядвига" (Пробные) на аукционе Cieszyńskie CN - November 7, 2020
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 7 ноября 2020
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Для продажи 100 злотых 1988 "Ядвига" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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