Пробные 100 злотых 1988 года MW SW "Ядвига". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "Ядвига" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1681 проданному на аукционе Stary Sklep за 750 PLN. Торги состоялись 9 октября 2021.

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