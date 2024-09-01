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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,625)
  • Вес 16,5 гр
  • Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 3,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 100 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WCN (3)
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Heritage - July 15, 2024
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец WCN
Дата 4 июля 2024
Сохранность UNC
Цена
63 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Продавец WCN
Дата 2 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 19 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 9, 2022
Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 13, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 100 злотых 1976 MW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 10, 2015
Продавец Teutoburger
Дата 10 сентября 2015
Сохранность PROOF
Цена

Где продать?

Для продажи 100 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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