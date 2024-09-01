Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.

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