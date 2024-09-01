Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 100 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 16,5 гр
- Чистого серебра (0,3316 oz) 10,3125 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 3,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 100 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 23106 проданному на аукционе Heritage Auctions за 240 USD. Торги состоялись 15 июля 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stary Sklep (3)
- Teutoburger (1)
- WCN (3)
Продавец Heritage
Дата 15 июля 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
240 $
Цена в валюте аукциона 240 USD
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 9 декабря 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 13 февраля 2022
Сохранность PF70 GCN
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
******
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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