Пробные 100 злотых 1988 года MW "70-летие Великопольского восстания". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 100 злотых 1988 года "70-летие Великопольского восстания" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 845 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 800 PLN. Торги состоялись 14 апреля 2024.

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