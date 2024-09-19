Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1976 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 10 злотых 1976 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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