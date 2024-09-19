10 злотых 1976 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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