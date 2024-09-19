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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1976 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1976 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1976 года MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WDA - MiM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 760 проданному на аукционе WDA - MiM за 3800 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (1)
  • WDA - MiM (4)
  • Wójcicki (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
181 $
Цена в валюте аукциона 750 PLN
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе WDA - MiM - November 11, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 11 ноября 2020
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 злотых 1976 MW "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 злотых 1976 "100 лет со дня смерти Болеслава Пруса" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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