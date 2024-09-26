500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

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