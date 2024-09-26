Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 29,95 гр
  • Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 2,318

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (110)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 4 января 2009.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
Прочие фильтры
  • Все фирмы
  • Auction World (3)
  • Chaponnière (1)
  • Cieszyńskie CN (1)
  • Coins Auction Hermsdorf (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Felzmann (6)
  • Frankfurter (1)
  • Goldberg (3)
  • Gorny & Mosch (1)
  • Heritage (14)
  • Künker (9)
  • MARCINIAK (4)
  • Monety i Medale (1)
  • Niemczyk (16)
  • Numimarket (4)
  • Numisbalt (1)
  • Numismatica Luciani (1)
  • Numismatica Ranieri (2)
  • Rauch (3)
  • Schulman (1)
  • SINCONA (2)
  • Sonntag (1)
  • Stack's (8)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (2)
  • V. GADOURY (1)
  • WAG (1)
  • WCN (13)
  • WDA - MiM (5)
  • Wójcicki (1)
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Coins Auction Hermsdorf - July 25, 2024
Продавец Coins Auction Hermsdorf
Дата 25 июля 2024
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
2102 $
Цена в валюте аукциона 8500 PLN
Продавец WCN
Дата 23 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Gorny & Mosch - March 5, 2024
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 18 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numismatica Luciani - November 10, 2023
Продавец Numismatica Luciani
Дата 10 ноября 2023
Сохранность PROOF
Цена
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Frankfurter - November 3, 2023
Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - September 15, 2023
Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе MARCINIAK - June 1, 2023
Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stack's - May 19, 2023
Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Numimarket - April 18, 2023
Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1976 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1976 года Все польские монеты польские золотые монеты польские монеты номиналом 500 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Top lot
Top lot
Nomisma Spa
Аукцион 31 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск