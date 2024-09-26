Польша Период: 1506-2020 1506-2020
500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 29,95 гр
- Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 2,318
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Памятные и коллекционные
Цены на аукционах (110)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 22153 проданному на аукционе Heritage Auctions за 3450 USD. Торги состоялись 4 января 2009.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
2225 $
Цена в валюте аукциона 9000 PLN
Продавец Gorny & Mosch
Дата 5 марта 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Frankfurter
Дата 3 ноября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 15 сентября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 1 июня 2023
Сохранность AU
Цена
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Продавец Stack's
Дата 19 мая 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 18 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Где продать?
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