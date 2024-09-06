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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1976 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (18)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 4458 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 650 PLN. Торги состоялись 1 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
20 $
Цена в валюте аукциона 80 PLN
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numisbalt - June 9, 2024
Продавец Numisbalt
Дата 9 июня 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numisbalt - November 5, 2023
Продавец Numisbalt
Дата 5 ноября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1976 на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Numisbalt - September 19, 2020
Продавец Numisbalt
Дата 19 сентября 2020
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Польша 20 злотых 1976 на аукционе Rzeszowski DA - November 24, 2018
Продавец Rzeszowski DA
Дата 24 ноября 2018
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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