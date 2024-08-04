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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 злотых 1976 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 злотых 1976 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 злотых 1976 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 7,7 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3658 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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  • Wójcicki (6)
  • Wu-eL (1)
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 22, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
25 $
Цена в валюте аукциона 100 PLN
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе NUMIS Klitończyk - May 19, 2024
Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wu-eL - April 11, 2024
Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - October 6, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
******
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе WDA - MiM - April 13, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Польша 10 злотых 1976 MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" на аукционе Wójcicki - March 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 марта 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Где продать?

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