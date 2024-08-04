Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 злотых 1976 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 7,7 гр
- Диаметр 25 мм
- Тираж UNC 20,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (37)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3658 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец NUMIS Klitończyk
Дата 19 мая 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 440 PLN
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 11 апреля 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 6 октября 2022
Сохранность MS67 PL NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS65 DPL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 13 апреля 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Где продать?
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