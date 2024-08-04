10 злотых 1976 года MW AJ "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 злотых 1976 года "200 лет со дня рождения Адама Мицкевича" со знаком MW AJ. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3658 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 4200 PLN. Торги состоялись 1 октября 2022.

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