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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

5 злотых 1976 года (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 5 злотых 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 5 злотых 1976 года - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 5,0 гр
  • Диаметр 24 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 60,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 5 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1976 года. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 5 злотых 1976 на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
17 $
Цена в валюте аукциона 70 PLN
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
28 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 5 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 5 злотых 1976 на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 5 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 5 злотых 1976 на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 злотых 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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