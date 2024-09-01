Польша Период: 1506-2020 1506-2020
5 злотых 1976 года (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 5,0 гр
- Диаметр 24 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 60,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 5 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 5 злотых 1976 года. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 789 проданному на аукционе Dom Aukcyjny Numimarket.pl за 1400 PLN. Торги состоялись 28 марта 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
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