Пробные 200 злотых 1976 года MW SW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 12,8 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 3162 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 500 PLN. Торги состоялись 6 февраля 2021.
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