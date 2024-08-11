Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1025 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

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