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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 12,7 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1708 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 1025 PLN. Торги состоялись 15 декабря 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
127 $
Цена в валюте аукциона 500 PLN
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность UNC
Цена
164 $
Цена в валюте аукциона 650 PLN
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 8 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 25, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 25 марта 2021
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Numimarket - February 25, 2019
Продавец Numimarket
Дата 25 февраля 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

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