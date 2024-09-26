Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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