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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: PGNUM

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 20,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Кремница
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (17) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко". Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на Кремницком монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 837 проданному на аукционе WDA - MiM за 6600 PLN. Торги состоялись 23 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • WDA - MiM (12)
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 26, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 26 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
7 $
Цена в валюте аукциона 30 PLN
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
31 $
Цена в валюте аукциона 120 PLN
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - June 21, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 21 июня 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 24, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 24 октября 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе Stary Sklep - October 10, 2020
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2020
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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