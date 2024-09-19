Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе WDA - MiM за 40500 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

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