Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Золото (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Золото
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Золото (0,900)
- Вес 29,95 гр
- Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 300
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (25) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 882 проданному на аукционе WDA - MiM за 40500 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.
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Продавец Niemczyk
Дата 22 июня 2024
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3832 $
Цена в валюте аукциона 15500 PLN
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
1500 $
Цена в валюте аукциона 1500 USD
Продавец Frühwald
Дата 26 ноября 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность PF70 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность PF67 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 9 марта 2018
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность SP67 PCGS
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 21 апреля 2017
Сохранность SP66 PCGS
Цена
******
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Где продать?
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