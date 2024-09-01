Польша Период: 1506-2020 1506-2020
20 злотых 1976 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)
Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,15 гр
- Диаметр 29 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 30,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 20 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?
Для продажи 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
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