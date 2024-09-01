20 злотых 1976 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

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