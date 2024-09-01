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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 злотых 1976 года MW "Марцелий Новотко" (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 злотых 1976 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 злотых 1976 года MW "Марцелий Новотко" - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,15 гр
  • Диаметр 29 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 30,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (26) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 злотых 1976 года "Марцелий Новотко" со знаком MW. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 741 проданному на аукционе WDA - MiM за 950 PLN. Торги состоялись 29 декабря 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - January 25, 2024
Продавец Russiancoin
Дата 25 января 2024
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - December 2, 2023
Продавец COINSNET
Дата 2 декабря 2023
Сохранность UNC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - October 26, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 26 октября 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - July 20, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 20 июля 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - May 16, 2023
Продавец Numimarket
Дата 16 мая 2023
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - April 5, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 5 апреля 2023
Сохранность MS64 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - March 30, 2023
Продавец Russiancoin
Дата 30 марта 2023
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Wójcicki - March 10, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 10 марта 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - November 24, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 24 ноября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - September 29, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 29 сентября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS65 PCGS
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Russiancoin - June 9, 2022
Продавец Russiancoin
Дата 9 июня 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 20 злотых 1976 MW "Марцелий Новотко" на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 злотых 1976 "Марцелий Новотко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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