10 грошей 1976 года MW (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1976 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

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