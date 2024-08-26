Польша Период: 1506-2020 1506-2020
10 грошей 1976 года MW (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Алюминий
- Вес 0,7 гр
- Диаметр 17,6 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж UNC 100,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 10 грошей
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1976 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
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Где продать?
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