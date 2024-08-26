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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

10 грошей 1976 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 10 грошей 1976 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 10 грошей 1976 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 0,7 гр
  • Диаметр 17,6 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 10 грошей
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (22)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 10 грошей 1976 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 518 проданному на аукционе WDA - MiM за 1400 PLN. Торги состоялись 1 июня 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Wójcicki (2)
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
55 $
Цена в валюте аукциона 220 PLN
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
32 $
Цена в валюте аукциона 130 PLN
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе COINSNET - September 4, 2022
Продавец COINSNET
Дата 4 сентября 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность MS68 GCN
Цена
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - April 1, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 1 апреля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - May 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 мая 2020
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2020
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2020
Сохранность UNC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2019
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - June 1, 2019
Продавец WDA - MiM
Дата 1 июня 2019
Сохранность MS65 PL NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Польша 10 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 13, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 13 февраля 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 10 грошей 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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