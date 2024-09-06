Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Никель
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Никель
- Вес 15,9 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Гладкий
- Тираж PROOF 500
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 500 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1267 проданному на аукционе Stary Sklep за 1150 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность MS68 NGC
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Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
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Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность MS66 NGC
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Где продать?
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