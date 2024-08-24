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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Серебро

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" Серебро - цена серебряной монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,750)
  • Вес 14,5 гр
  • Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 6,050

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390883 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 250 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • COINSNET (1)
  • Niemczyk (1)
  • Stary Sklep (1)
  • WCN (4)
  • Wójcicki (3)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
37 $
Цена в валюте аукциона 150 PLN
Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
62 $
Цена в валюте аукциона 250 PLN
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - March 17, 2024
Продавец Wójcicki
Дата 17 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
******
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 17 августа 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 2 марта 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Wójcicki - April 27, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 27 апреля 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе COINSNET - March 27, 2022
Продавец COINSNET
Дата 27 марта 2022
Сохранность PF70 PCG
Цена
******
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Польша 200 злотых 1976 MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" (Пробные) на аукционе Niemczyk - May 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 мая 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1976 "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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