Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal
Техническая информация
- Металл Серебро (0,750)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,3496 oz) 10,875 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 6,050
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1976 года "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 390883 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 250 PLN. Торги состоялись 25 апреля 2024.
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