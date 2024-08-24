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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,9 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
95 $
Цена в валюте аукциона 380 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
94 $
Цена в валюте аукциона 370 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - January 18, 2024
Продавец Rzeszowski DA
Дата 18 января 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 7, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 7 октября 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1976 "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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