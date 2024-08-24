Пробные 500 злотых 1976 года MW "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "200 лет со дня смерти Тадеуша Костюшко" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 598 проданному на аукционе Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal за 600 PLN. Торги состоялись 6 мая 2016.

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