Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1976 года MW "XXI летние Олимпийские игры - Монреаль 1976". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 17,6 гр
- Чистого серебра (0,3537 oz) 11 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
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