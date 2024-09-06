Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Золото (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WDA - MiM за 24000 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

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