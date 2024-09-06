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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Золото (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Золото

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Золото - цена золотой монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: MARCINIAK | DOM AUKCYJNY

Техническая информация

  • Металл Золото (0,900)
  • Вес 29,95 гр
  • Чистого золота (0,8666 oz) 26,955 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 300

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (21) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Золото. Это золотая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 883 проданному на аукционе WDA - MiM за 24000 PLN. Торги состоялись 28 мая 2022.

Сохранность
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе CNG - May 29, 2024
Продавец CNG
Дата 29 мая 2024
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
3500 $
Цена в валюте аукциона 3500 USD
Продавец WCN
Дата 18 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
3826 $
Цена в валюте аукциона 15000 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Monety i Medale - December 6, 2023
Продавец Monety i Medale
Дата 6 декабря 2023
Сохранность PF68 NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 мая 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 12, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 12 февраля 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
Продавец WCN
Дата 19 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 мая 2022
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность PF64 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - September 15, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 15 сентября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wójcicki - February 23, 2019
Продавец Wójcicki
Дата 23 февраля 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - December 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2018
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 26, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 26 октября 2018
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - September 29, 2018
Продавец WDA - MiM
Дата 29 сентября 2018
Сохранность UNC
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Künker - June 21, 2018
Продавец Künker
Дата 21 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Sonntag - June 5, 2018
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2018
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - October 20, 2017
Продавец Niemczyk
Дата 20 октября 2017
Сохранность PF67 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 3 декабря 2005
Сохранность UNC
Цена
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе CNG - December 5, 2000
Из коллекции Каролькевича
Продавец CNG
Дата 5 декабря 2000
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 500 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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