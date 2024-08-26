Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 500 злотых 1976 года MW SW "Казимир Пулавский" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 16,0 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 500 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (28) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW SW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 806 проданному на аукционе WDA - MiM за 750 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • MARCINIAK (2)
  • Niemczyk (14)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • WDA - MiM (5)
  • Wu-eL (1)
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
85 $
Цена в валюте аукциона 340 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
84 $
Цена в валюте аукциона 330 PLN
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность PF65 ULTRA CAMEO NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WCN
Дата 12 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 18, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 18 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - May 8, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 8 мая 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF65 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе WDA - MiM - March 28, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 28 марта 2020
Сохранность SP67 PCGS
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 500 злотых 1976 MW SW "Казимир Пулавский" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 500 злотых 1976 "Казимир Пулавский" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1976 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 500 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 26 авг. 2024
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 24 авг. 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Аукцион 11 авг. 2024
Категория
Год
Поиск