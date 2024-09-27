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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

20 грошей 1976 года MW (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 20 грошей 1976 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 20 грошей 1976 года MW - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Алюминий
  • Вес 1,0 гр
  • Диаметр 20 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж UNC 100,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 20 грошей
  • Год 1976
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (45)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 20 грошей 1976 года со знаком MW. Это алюминиевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1510 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 1650 PLN. Торги состоялись 9 февраля 2019.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
5 $
Цена в валюте аукциона 20 PLN
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Stare Monety - May 10, 2024
Продавец Stare Monety
Дата 10 мая 2024
Сохранность UNC
Цена
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - March 1, 2024
Продавец WDA - MiM
Дата 1 марта 2024
Сохранность MS65 NGC
Цена
65 $
Цена в валюте аукциона 260 PLN
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - December 3, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 3 декабря 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - November 30, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 30 ноября 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - September 26, 2023
Продавец Numimarket
Дата 26 сентября 2023
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 6, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 6 июня 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS65 NGC
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 28, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 28 декабря 2022
Сохранность MS68 ANACS
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Niemczyk - December 10, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 10 декабря 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - December 2, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 2 декабря 2022
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - November 10, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 10 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Wójcicki - June 21, 2022
Продавец Wójcicki
Дата 21 июня 2022
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS64 PL NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 29, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе Numisbalt - December 19, 2021
Продавец Numisbalt
Дата 19 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Польша 20 грошей 1976 MW на аукционе WDA - MiM - December 16, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 16 декабря 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 20 грошей 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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