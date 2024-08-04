Пробные 500 злотых 1976 года MW "Казимир Пулавский". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 500 злотых 1976 года "Казимир Пулавский" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 2497 проданному на аукционе MARCINIAK | DOM AUKCYJNY за 86000 PLN. Торги состоялись 2 июня 2022.

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