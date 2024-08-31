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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

2 злотых 1976 года WK (Польша, Народная Республика)

Аверс монеты - 2 злотых 1976 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - 2 злотых 1976 года WK - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl

Техническая информация

  • Металл Латунь
  • Вес 3,0 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 60,000,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 2 злотых
  • Год 1976
  • Монетный двор Санкт-Петербург
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1976 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Cieszyńskie CN - May 26, 2024
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - May 14, 2024
Продавец Numimarket
Дата 14 мая 2024
Сохранность MS67 NGC
Цена
71 $
Цена в валюте аукциона 280 PLN
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - December 29, 2023
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - November 28, 2023
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Cieszyńskie CN - November 5, 2023
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - November 8, 2022
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - June 22, 2022
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS68 ECC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе MARCINIAK - June 9, 2022
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - October 23, 2021
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67+ NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Wójcicki - September 19, 2021
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе WDA - MiM - December 30, 2020
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 2 злотых 1976 WK на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 злотых 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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