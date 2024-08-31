Польша Период: 1506-2020 1506-2020
2 злотых 1976 года WK (Польша, Народная Республика)
Фотография: Dom Aukcyjny Numimarket.pl
Техническая информация
- Металл Латунь
- Вес 3,0 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 60,000,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 2 злотых
- Год 1976
- Монетный двор Санкт-Петербург
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты 2 злотых 1976 года со знаком WK. Это латунная монета периода Народной Республики отчеканена на Санкт-Петербургском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 475 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 750 PLN. Торги состоялись 18 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Cieszyńskie CN (2)
- MARCINIAK (1)
- Niemczyk (1)
- Numimarket (5)
- WDA - MiM (6)
- Wójcicki (1)
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 26 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
13 $
Цена в валюте аукциона 50 PLN
Продавец WDA - MiM
Дата 29 декабря 2023
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 28 ноября 2023
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Cieszyńskie CN
Дата 5 ноября 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 8 ноября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 22 июня 2022
Сохранность MS68 ECC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец MARCINIAK
Дата 9 июня 2022
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 23 октября 2021
Сохранность MS67+ NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Wójcicki
Дата 19 сентября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Продавец WDA - MiM
Дата 30 декабря 2020
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Где продать?
Для продажи 2 злотых 1976 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск