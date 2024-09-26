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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Медно-никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" Медно-никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak

Техническая информация

  • Металл Медно-никель
  • Вес 10,8 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 15,000

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1987
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stare Monety (2)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (8)
  • Wu-eL (2)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
16 $
Цена в валюте аукциона 65 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
14 $
Цена в валюте аукциона 55 PLN
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 25 апреля 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 8, 2023
Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - October 18, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец WCN
Дата 13 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Numedux - April 16, 2023
Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 26 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stare Monety - December 3, 2021
Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Польша 200 злотых 1987 MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 14, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1987 "Чемпионат Европы по футболу 1988" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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