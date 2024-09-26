Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Медно-никель
Фотография: Gabinet Numizmatyczny D. Marciniak
Техническая информация
- Металл Медно-никель
- Вес 10,8 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 15,000
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1987
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (19) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 8 декабря 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 18 октября 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF69 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Numedux
Дата 16 апреля 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 22 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 27 октября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Stare Monety
Дата 3 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 14 февраля 2021
Сохранность PF69 NGC
Цена
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Где продать?
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