Пробные 200 злотых 1987 года MW ET "Чемпионат Европы по футболу 1988". Медно-никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1987 года "Чемпионат Европы по футболу 1988" со знаком MW ET. Медно-никель. Это медно-никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 1042 проданному на аукционе Stary Sklep за 220 PLN. Торги состоялись 13 февраля 2021.

Сохранность PROOF (8) UNC (11) Сохранность (слабы) PF69 (2) ULTRA CAMEO (1) Сервис NGC (2)