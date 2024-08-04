Каталог Поиск Аукционы Тарифы
Поиск
USD Валюта
language_ru Язык
flag
Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 15,2 гр
  • Диаметр 31 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж UNC 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1975
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (22) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 377549 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 760 PLN. Торги состоялись 28 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Bereska (1)
  • GGN (1)
  • MARCINIAK (1)
  • Niemczyk (12)
  • Numimarket (2)
  • Stary Sklep (2)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wu-eL (1)
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
158 $
Цена в валюте аукциона 625 PLN
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2024
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2024
Сохранность UNC
Цена
139 $
Цена в валюте аукциона 550 PLN
Продавец WCN
Дата 28 сентября 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 16, 2022
Продавец Stary Sklep
Дата 16 октября 2022
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность UNC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Numimarket - March 30, 2021
Продавец Numimarket
Дата 30 марта 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS66 NGC
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 15, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 15 июня 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 15, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 15 декабря 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Niemczyk - September 8, 2018
Продавец Niemczyk
Дата 8 сентября 2018
Сохранность PROOF
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка
Польша 200 злотых 1975 MW "30 лет победы над фашизмом" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность AU
Цена
******
Попробуй бесплатно Необходима подписка

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1975 "30 лет победы над фашизмом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 421
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Польши Каталог монет Народной Республики Монеты Польши 1975 года Все польские монеты польские никелевые монеты польские монеты номиналом 200 злотых Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Аукцион 4 авг. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 19 сент. 2024
Top lot
Top lot
ibercoin
Аукцион 26 сент. 2024
Категория
Год
Поиск