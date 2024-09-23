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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I". Никель (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Никель

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1979 года MW "Мешко I" Никель - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: Antykwariat Numizmatyczny - Niemczyk Michal

Техническая информация

  • Металл Никель
  • Вес 17,0 гр
  • Диаметр 33 мм
  • Гурт Гладкий
  • Тираж PROOF 500

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1979
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (20) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1979 года "Мешко I" со знаком MW. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 370414 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 8 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Rzeszowski DA (1)
  • Stary Sklep (1)
  • Teutoburger (1)
  • WCN (1)
  • Wu-eL (1)
Продавец WCN
Дата 8 июня 2023
Сохранность UNC
Цена
167 $
Цена в валюте аукциона 700 PLN
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Wu-eL - April 26, 2023
Продавец Wu-eL
Дата 26 апреля 2023
Сохранность UNC
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 420 PLN
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - January 31, 2023
Продавец Numimarket
Дата 31 января 2023
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 25, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 25 июня 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 19, 2022
Продавец Niemczyk
Дата 19 марта 2022
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 11, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 11 декабря 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - November 10, 2021
Продавец Numimarket
Дата 10 ноября 2021
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 10, 2021
Продавец Stary Sklep
Дата 10 октября 2021
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 20, 2021
Продавец Niemczyk
Дата 20 марта 2021
Сохранность MS65 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 12, 2021
Продавец MARCINIAK
Дата 12 февраля 2021
Сохранность MS67 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 12, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 12 декабря 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - June 20, 2020
Продавец Niemczyk
Дата 20 июня 2020
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - December 14, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 14 декабря 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Rzeszowski DA - November 10, 2019
Продавец Rzeszowski DA
Дата 10 ноября 2019
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - October 11, 2019
Продавец MARCINIAK
Дата 11 октября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Numimarket - September 23, 2019
Продавец Numimarket
Дата 23 сентября 2019
Сохранность MS68 NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Bereska - April 27, 2019
Продавец Bereska
Дата 27 апреля 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Niemczyk - March 16, 2019
Продавец Niemczyk
Дата 16 марта 2019
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Teutoburger - September 9, 2011
Продавец Teutoburger
Дата 9 сентября 2011
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1979 MW "Мешко I" (Пробные) на аукционе Gorny & Mosch - October 12, 2010
Продавец Gorny & Mosch
Дата 12 октября 2010
Сохранность MS65 NGC
Цена

Где продать?

Для продажи 200 злотых 1979 "Мешко I" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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