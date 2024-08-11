Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери". Цинк (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW SW. Цинк. Это цинковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

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