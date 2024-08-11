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Польша Период: 1506-2020 1506-2020

Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери". Цинк (Польша, Народная Республика)

Разновидность: Цинк

Аверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери" Цинк - цена монеты - Польша, Народная Республика Реверс монеты - Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери" Цинк - цена монеты - Польша, Народная Республика

Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny

Техническая информация

  • Металл Цинк
  • Вес 9,6 гр
  • Диаметр 29,5 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Тираж PROOF 37,300

Описание

  • Страна Польша
  • Период Народная Республика
  • Номинал 200 злотых
  • Год 1985
  • Монетный двор Варшава
  • Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW SW. Цинк. Это цинковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Numisbalt (2)
  • Polskie Towarzystwo Numizmatyczne (1)
  • Stary Sklep (4)
  • WCN (11)
  • Wójcicki (10)
Продавец WCN
Дата 27 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
9 $
Цена в валюте аукциона 38 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
10 $
Цена в валюте аукциона 40 PLN
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - June 13, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Dom Aukcyjny Art Magnat - March 22, 2024
Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - February 11, 2024
Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе MARCINIAK - February 8, 2024
Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Numis Poland - October 22, 2023
Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Stary Sklep - October 15, 2023
Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе Wójcicki - October 7, 2023
Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Польша 200 злотых 1985 MW SW "Центр здоровья матери" (Пробные) на аукционе COINSNET - September 3, 2023
Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
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Продавец WCN
Дата 20 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 6 июля 2023
Сохранность UNC
Цена
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Продавец WCN
Дата 4 мая 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 30 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 23 марта 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 9 февраля 2023
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 10 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 3 ноября 2022
Сохранность UNC
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Продавец WCN
Дата 20 октября 2022
Сохранность UNC
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Где продать?

Для продажи 200 злотых 1985 "Центр здоровья матери" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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