Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1985 года MW SW "Центр здоровья матери". Цинк (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Цинк
Фотография: WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny
Техническая информация
- Металл Цинк
- Вес 9,6 гр
- Диаметр 29,5 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж PROOF 37,300
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1985
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (35) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1985 года "Центр здоровья матери" со знаком MW SW. Цинк. Это цинковая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 5152 проданному на аукционе WÓJCICKI - Polski Dom Aukcyjny за 650 PLN. Торги состоялись 29 сентября 2023.
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Сохранность (слабы)
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Продавец MARCINIAK
Дата 13 июня 2024
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Dom Aukcyjny Art Magnat
Дата 22 марта 2024
Сохранность PROOF
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 11 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец MARCINIAK
Дата 8 февраля 2024
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Numis Poland
Дата 22 октября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец Stary Sklep
Дата 15 октября 2023
Сохранность PF68 ULTRA CAMEO NGC
Цена
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Продавец Wójcicki
Дата 7 октября 2023
Сохранность PF67 GCN
Цена
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Продавец COINSNET
Дата 3 сентября 2023
Сохранность PROOF
Цена
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Продавец WCN
Дата 15 декабря 2022
Сохранность UNC
Цена
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Где продать?
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