Пробные 200 злотых 1982 года MW EO "Болеслав III Кривоустый". Никель (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1982 года "Болеслав III Кривоустый" со знаком MW EO. Никель. Это никелевая монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 690 проданному на аукционе Cieszyńskie Centrum Numizmatyczne за 700 PLN. Торги состоялись 11 марта 2023.

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