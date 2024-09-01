Польша Период: 1506-2020 1506-2020
Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)
Разновидность: Серебро
Техническая информация
- Металл Серебро (0,625)
- Вес 14,5 гр
- Чистого серебра (0,2914 oz) 9,0625 гр
- Диаметр 31 мм
- Гурт Рубчатый
- Тираж UNC 20
Описание
- Страна Польша
- Период Народная Республика
- Номинал 200 злотых
- Год 1975
- Монетный двор Варшава
- Назначение Пробные
Цены на аукционах (2) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.
Сохранность
- Все фирмы
- WCN (2)
Где продать?
Для продажи 200 злотых 1975 "30 лет победы над фашизмом" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск