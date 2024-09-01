Пробные 200 злотых 1975 года MW "30 лет победы над фашизмом". Серебро (Польша, Народная Республика)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость польской монеты Пробные 200 злотых 1975 года "30 лет победы над фашизмом" со знаком MW. Серебро. Это серебряная монета периода Народной Республики отчеканена на варшавском монетном дворе. Рекорд цены принадлежит лоту 508 проданному на аукционе Warszawskie Centrum Numizmatyczne за 6000 PLN. Торги состоялись 27 февраля 2010.

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